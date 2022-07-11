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Алиханов опроверг расширение санкционного списка по транзиту в Калининград

Алиханов опроверг расширение Литвой санкционного списка по транзиту в Калининград

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Литва не расширяла санкционный список по транзиту в Калининградскую область. Об этом, опровергая появившуюся информацию о расширении запрещенного к транзиту списка грузов, заявил губернатор российского региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Ранее Reuters сообщил о расширении Литвой ограничения на транзит товаров в Калининград. По данным издания, речь идет о таких товарах, как бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

«Санкции, принятые ЕК [Еврокомиссией], имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», — объяснил Алиханов.

Губернатор добавил, что в декабре, в частности, вступят в силу ограничения Литвы по нефтепродуктам. Глава Калининградской области выступил за нераспространение ограничения на транзит грузов в регион и заявил, что надеется на усилия российского МИД по решению этого вопроса.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев впоследствии анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда, отметив, что он будет чувствителен для жителей Литвы.

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Анастасия Шейкина
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