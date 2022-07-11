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Названы районы Москвы с максимально подорожавшими квартирами

ЦИАН: сильнее всего квартиры подорожали в Нижегородском и Красносельском районах Москвы

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Во втором квартале 2022 года сильнее всего готовые квартиры подорожали в Нижегородском, Красносельском и Даниловском районах Москвы. Локации столицы с максимальным ростом цен на вторичном рынке назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, лидером по росту цен на готовое жилье (без учета премиального сегмента) оказался Нижегородский район — средняя цена квадратного метра там увеличилась на 4,9 процента, до 309,1 тысячи рублей. Второе место занял Красносельский район с ростом стоимости «квадрата» на 3,6 процента, до 438,1 тысячи рублей, а третье — Даниловский район с подорожанием на 3,2 процента, до 380,6 тысячи за один квадратный метр.

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В топ-5 по этому показателю также вошли Восточный (плюс 2,1 процента, до 223,4 тысячи рублей) и Тверской (плюс 1,5 процента, до 465,6 тысячи рублей) районы Москвы. При этом в целом на вторичном рынке в старых границах столицы cредняя стоимость одного квадратного метра в первом квартале уменьшилась на 2,4 процента, до 319,6 тысячи рублей.

Эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина отметила, что во втором квартале 2022-го рост цен на вторичном рынке был минимальным, в большинстве локаций с положительной динамикой изменение средней цены «квадрата» оказалось ниже одного процента. Фактически наблюдается ценовая стагнация, пояснила специалистка.

«В районах Нижегородский, Красносельский, Даниловский, Восточный, Тверской, Останкинский причиной повышения цен стало изменение структуры предложения, когда более дешевые лоты ушли с рынка, а более дорогие остались. Других факторов для повышения средних цен на вторичном рынке старой Москвы пока что нет», — заключила Лапшина.

Ранее специалисты выяснили, что самым популярным районом Москвы для покупки жилья оказался Пресненский — на него пришлось 2,87 процента запросов. Второе место занял район Сосенское в ТиНАО (2,58 процента), а третье — Раменки на западе столицы (2,32 процента).

Ударная волна


Нина Ташевская
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