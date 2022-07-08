Названы самые популярные для покупки жилья районы Москвы

«ЦИАН»: самым популярным у покупателей жилья оказался Пресненский район Москвы

Во втором квартале 2022 года самым популярными для приобретения готового жилья оказался Пресненский район Москвы — на него пришлось 2,87 процента запросов. Локации столицы с наибольшим покупательским спросом назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занял район Сосенское в ТиНАО (2,58 процента), а третье — Раменки на западе столицы (2,32 процента). В пятерку лидеров по популярности также вошли Хорошево-Мневники (1,91 процента) на северо-западе и Хамовники (1,89 процента) в центральной части Москвы, отметили специалисты.

«В число лидеров вошли как крупнейшие спальные районы с преобладанием жилого фонда, построенного еще во времена СССР (Южное Бутово, Раменки, Хорошево-Мневники), и самый крупный район Новой Москвы (Сосенское), так и локации в центре города», — пояснил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Однако эксперт уточнил, что некоторые запросы в ЦАО могут быть связаны с желанием пользователей посмотреть на красивые квартиры в дорогих домах, не имея возможности их купить.

В целом по Москве во втором квартале средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке выросла на 10 процентов относительно аналогичного период годом ранее, до 310 тысяч рублей. При этом по сравнению с первым кварталом показатель снизился на 2 процента.

Ранее эксперты выяснили, что в 2022 году москвичи охладели к покупке квартир — в июне было продано почти в два раза меньше жилья в новостройках, чем в аналогичный период годом ранее. Однако эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе продажи недвижимости на первичном рынке увеличатся.