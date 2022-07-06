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Москвичи охладели к покупке квартир

«Ведомости»: в июне 2022 года москвичи купили в 2 раза меньше квартир, чем годом ранее

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2022 году жители Москвы охладели к покупке квартир — в июне было продано почти в 2 раза меньше квартир в новостройках, чем в аналогичный период годом ранее. К такому выводу пришли опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По данным аналитической компании BnMap.pro, в июне в Москве и Подмосковье заключили в общей сложности 8273 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве. В «ЦИАН Аналитике» отметили, что в первый месяц лета 2021-го заключили 16 338 ДДУ — практически на 50 процентов больше, чем в этом году. Однако по сравнению с маем 2022-го динамика оказалась положительной — плюс 16 процентов.

Снижение ставок по льготной ипотеке до 7 процентов пока не заработало в полную силу, считает управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Низкую активность на рынке жилья эксперт связывает с тем, что значительная часть россиян продолжает хранить средства на банковских депозитах по выгодным ставкам и пока не вывело их для вложений в недвижимость. Кроме того, по словам специалистки, летом обычно люди реже покупают жилье из-за отпусков. Доброхотова отметила, что восстановлению рынка мешает также экономическая и политическая неопределенность.

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При этом эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе продажи жилья увеличатся. Так, спрос на новостройки в Московском регионе в июне уже вырос на 20 процентов по сравнению с маем, указывает заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев также заметил восстановление активности покупателей — об этом свидетельствует возросшее количество обращений.

Способствовать возобновлению спроса на новостройки, по словам специалистов, будут и различные программы по субсидированию кредитов, которые предоставляют девелоперы совместно с банками, — они распространяются в том числе на непопадающие под действие госпрограмм апартаменты. Руководитель «ЦИАН Аналитики» Алексей Попов напомнил о возможности совмещать рыночную и льготную ипотеку, а также о появлении программы для IT-специалистов. Все это, по данным эксперта, привело к тому, что май и июнь побили рекорд по доле ипотечных сделок — на них приходилось 73 и 79 процентов соответственно.

По прогнозам Голева, в 2022 году не стоит ждать повторения рекордных показателей по сделкам с новостройками 2020-го и 2021-го. Однако качественные продукты, по словам специалиста, останутся востребованными. Эксперт также допустил постепенное улучшение общеэкономической ситуации, которая положительно влияет, в том числе, и на карьерные перспективы ряда потенциальных покупателей.

Ранее эксперты выяснили, что россияне стали чаще покупать квартиры на стадии котлована. В 2021 году 25 процентов покупок в новостройках были совершены на стадии оформления документов или котлована, а 30 процентов — на этапе возведения стен. Показатель вырос с 2017 года — тогда на стадии оформления квартиры приобретали 20 процентов будущих жильцов, а на этапе строительства стен — 28 процентов.

Ударная волна
Нина Ташевская
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