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Пушков поговоркой оценил ситуацию с дефицитом газа в Германии

Сенатор Пушков заявил, что ФРГ с помощью санкций против России рубит сук, на котором сидит
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков высказался об остановке газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание. Кроме того, он прокомментировал опасения ФРГ о прекращении поставок топлива из России, в своем Telegram-канале.

«Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!» — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась укрепить эту сферу экономики страны за счет газопровода «Северный поток-2» –- «даже вопреки США». Он оценил поговоркой ситуацию с дефицитом газа в стране и заявил, что Германия «рубит сук, на котором сидит» с помощью антироссийских санкций.

«Но Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно», — заключил он.

Поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» с 11 до 21 июля временно остановлены для проведения планового ежегодного технического обслуживания. Все работы обсуждались с партнерами по транспортировке, заявили в компании-операторе Nord Stream AG.

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Марина Совина
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