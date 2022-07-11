Врач рассказала об опасном влиянии дождей на здоровье людей

Врач Куприна: люди с заболеваниями сердца могут хуже чувствовать себя в дождливую погоду

Люди с заболеваниями сердца и дыхательной системы могут хуже чувствовать себя в дождливую погоду, рассказала врач-терапевт Светлана Куприна. Об опасном влиянии дождя на здоровье она рассказала в интервью «Известиям».

По словам врача, в период затянувшихся дождей снижается атмосферное давление, а в воздухе уменьшается концентрация кислорода, что негативно влияет на здоровье. Повышенная влажность также может негативно сказаться на самочувствии человека. Как отмечает Куприна, такие погодные условия затрудняют теплообмен между организмом и окружающей средой. «Вследствие этого можно наблюдать снижение работоспособности как физической, так и умственной, быструю утомляемость, слабость», — пояснила эксперт.

Светлана Куприна также заявила, что особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. «У них может усилиться слабость и одышка. Также снижение атмосферного давления может способствовать повышению внутричерепного давления, что будет способствовать появлению головных болей», — сообщила врач.

Кроме того, из-за повышенной влажности в помещениях может появиться плесень и различные гнилостные бактерии, которые снижают иммунитет и провоцируют аллергию. В заключение Куприна посоветовала чаще проветривать помещения и использовать специальный осушитель воздуха.

До этого врач-дерматовенеролог высшей категории Юлия Андреанова назвала продлевающие жизнь продукты. Она рекомендует чаще есть овощи, зелень, морепродукты и шоколад.