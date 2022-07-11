Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач рассказала об опасном влиянии дождей на здоровье людей

Врач Куприна: люди с заболеваниями сердца могут хуже чувствовать себя в дождливую погоду

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Люди с заболеваниями сердца и дыхательной системы могут хуже чувствовать себя в дождливую погоду, рассказала врач-терапевт Светлана Куприна. Об опасном влиянии дождя на здоровье она рассказала в интервью «Известиям».

По словам врача, в период затянувшихся дождей снижается атмосферное давление, а в воздухе уменьшается концентрация кислорода, что негативно влияет на здоровье. Повышенная влажность также может негативно сказаться на самочувствии человека. Как отмечает Куприна, такие погодные условия затрудняют теплообмен между организмом и окружающей средой. «Вследствие этого можно наблюдать снижение работоспособности как физической, так и умственной, быструю утомляемость, слабость», — пояснила эксперт.

Светлана Куприна также заявила, что особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. «У них может усилиться слабость и одышка. Также снижение атмосферного давления может способствовать повышению внутричерепного давления, что будет способствовать появлению головных болей», — сообщила врач.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Кроме того, из-за повышенной влажности в помещениях может появиться плесень и различные гнилостные бактерии, которые снижают иммунитет и провоцируют аллергию. В заключение Куприна посоветовала чаще проветривать помещения и использовать специальный осушитель воздуха.

До этого врач-дерматовенеролог высшей категории Юлия Андреанова назвала продлевающие жизнь продукты. Она рекомендует чаще есть овощи, зелень, морепродукты и шоколад.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Нарышкин указал на нервную реакцию Польши из-за утечки планов по разделу Украины
Россиянка нечаянно убила чашкой пристававшего к ней мужчину
США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России
«Нафтогаз» попросил кредиторов отсрочить выплаты по еврооблигациям
Жена Реввы стала соседкой директора Black Star
Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом
Казахстан построит паромный флот и новый порт на Каспийском море
Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу
В «Роскосмосе» отреагировали на разрыв сотрудничества с ЕКА
Эндокринолог назвала признаки цифрового переутомления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.