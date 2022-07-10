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Врач назвала продлевающие жизнь продукты

Врач-дерматовенеролог Андреанова сообщила, что крупы, овощи и фрукты продлевают жизнь

Фото: Julia Zolotova / Unsplash

Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова назвала продлевающие жизнь продукты. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовала употреблять в пищу крупы, так как они хорошо усваиваются и помогают в очищении организма. Также в рацион следует добавить овощи, фрукты, зелень и ягоды.

По словам медика, кисломолочные продукты также могут продлить жизнь. Она отметила, что они нормализуют микрофлору кишечника.

«Хорошим "строительным" материалом для организма являются продукты, которые содержат животный белок. Это рыба и курица», — сказала она.

Дерматовенеролог добавила, что источником йода для человека могут стать морепродукты. Также она порекомендовала употреблять горький шоколад, так как он является источником выработки эндорфинов.

Ранее российский врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила россиян о вреде употребления фруктов каждый день. По мнению Диановой, включение фруктов в ежедневный рацион может привести к резкому набору веса и повышению уровня сахара в крови.

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Марина Совина
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