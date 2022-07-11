Дождь из рыб прошел в индийском городе

ABP Live: дождь из рыб два дня шел над индийским городом

Жители города Джагтиал в индийском штате Телангана стали очевидцами редкого явления — дождя из рыб, который шел два дня. Об этом сообщает ABP Live.

После сильного дождя жители города два дня наблюдали, как с неба падают рыбы. Перед этим в некоторых округах штата прошел сильный ливень, в ходе которого выпало 200 миллиметров осадков.

Подобные природные феномены наблюдаются, когда водяные смерчи затягивают мелких водных животных. В результате лягушки, крабы и небольшие рыбы оказываются в воздухе, а затем падают на землю с большой высоты. Сильный ветер, порожденный торнадо и ураганами, также может приводить к дождю из небольших животных.

Ранее сообщалось, что дождь из рыб несколько минут шел в американском городе Тексаркана, штат Техас, после того как в регионе прошел ураган. Небольшие рыбы были разбросаны по всей парковке, еще одна приземлилась на другой стороне улицы — это были небольшие белые окуни длиной до 10-12 сантиметров.