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В России рассказали о работе «Градов» в ходе спецоперации

Расчеты РСЗО «Град» взаимодействуют с беспилотниками в ходе спецоперации

Фото: РИА Новости

Российские военные применяют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции на Украине. Расчеты системы взаимодействуют с беспилотниками, пишет «Красная звезда».

Отмечается, что артиллерийская разведка и расчеты комплексов с беспилотниками передают данные о целях. После этого батарея РСЗО занимает позицию, наносит удар и уходит в запасной район. Там машины перезаряжают и РСЗО занимают новую огневую позицию.

«Целей бывает много. Нам их назначают круглосуточно. Как только утром отстреляли пакет, сразу машина приехала на заряжание и убыла на следующую боевую задачу. По площадным целям, бывает, стреляем не одной машиной, а двумя и даже тремя, не с одной позиции, а сразу с нескольких», — отметил старший наводчик Павел.

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«Грады» используют для заградительного огня на маршрутах возможного перемещения противника и для поражения колонн техники. Издание утверждает, что один залп РСЗО может остановить наступление, а шквальный огонь может привести к отступлению противника.

В июне издание 19FortyFive отметило, что РСЗО «Град» остаются на вооружении множества армий по всему миру. Система получила блок из 40 направляющих для запуска снарядов калибра 122 миллиметра.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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