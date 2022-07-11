Названы причины падения рубля в июле

Аналитик Блинов обвинил «вербальные интервенции» Минфина России в ослаблении рубля

Старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов объяснил, почему в июле началось падение рубля. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Блинов назвал ключевой причиной падения рубля опасения властей, что доходы бюджета России, зависящие от экспортных финансовых потоков, сократятся. На этом фоне Минфин и другие ведомства начали рассуждать о возвращении нацвалюты в на отметки в 70-80 рублей за доллар. Эксперт обвинил министерства в том ослаблении рубля.

«Основными факторами, которые выбили почву из-под ног у рубля, стали вербальные интервенции на тему бюджетного правила и валютных вливаний со стороны российского Минфина», — отметил он.

Кроме того, негативно повлияли на рубль сплетни и слухи об удешевлении сырья на мировом рынке сырья из-за потенциальной рецессии. Это спорный вопрос, отметил Блинов, однако нефтяное эмбарго Запада может сделать сырьевые доходы России нестабильными.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям. По его мнению, сейчас сохраняются факторы, служившие на пользу национальной валюте последнее время.