«Известия»: немецкая НКО обратилась в суд с просьбой возбудить дело о русофобии

В Германии попросили возбудить дело о русофобии, с иском в суд обратилась некоммерческая организация (НКО) по защите русскоязычного населения VADAR. Об этом сообщают «Известия».

Дело о дискриминации русских предложено возбудить в отношении главы Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине Стефана Эверса. По информации организации, он назвал фашистами людей, принявших участие в автопробеге против русофобии в апреле.

Полиция начала расследование по факту обращения, сообщил инициатор письма, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. Если политика признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

9 апреля сообщалось, что в немецком Штутгарте прошел автопробег «Против дискриминации русскоязычных». Многие автомобили участников были украшены российскими флагами. Демонстранты требовали остановить русофобию и прекратить дискриминацию русскоязычных детей в образовательных учреждениях.

На фоне спецоперации России на Украине участились сообщения о случаях русофобии и дискриминации в адрес россиян и русскоязычных граждан за границей.