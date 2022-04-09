В Германии прошел автопробег «Против дискриминации русскоязычных»

В немецком Штутгарте прошел автопробег «Против дискриминации русскоязычных»

Автопробег «Против дискриминации русскоязычных» состоялся в немецком Штутгарте. Об этом пишет издание Die Zeit.

Многие автомобили участников были украшены российскими флагами. Демонстранты требовали остановить русофобию и прекратить дискриминацию русскоязычных детей в образовательных учреждениях. Отмечается, что в автопробеге должны были принять участие 200 автомобилей.

Перед началом акции участники исполнили гимны России и Германии, а также песню «Калинка». Местные правоохранительные органы завили, что никаких значительных инцидентов в связи с автопробегом не произошло.

Ранее сообщалось, что группа украинцев во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напала на одну из машин, в результате семилетняя девочка получила травмы. Мать ребенка рассказала, что украинцы атаковали машины, когда они остановились на светофоре. «Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», — вспоминает женщина.