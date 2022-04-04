Украинцы в Афинах избили ребенка с российским флагом

Украинцы напали на ребенка в Афинах во время автопробега в поддержку России

Группа украинцев во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напала на одну из машин, в результате семилетняя девочка получила травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Мать ребенка рассказала агентству, что украинцы атаковали машины, когда они остановились на светофоре. «Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», — вспоминает женщина.

При этом полицейские не пытались остановить нападавших. Девочке пришлось оказать медпомощь в больнице.

Также сообщается, что участнику акции в еще из одной машин разбили голову кастетом. По словам греков, нападавшие были мигрантами из Грузии.

3 апреля мэр украинского Днепра Борис Филатов призвал «убивать русских по всему миру». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать это заявление, возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям Филатова.