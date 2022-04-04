Бастрыкин велел разобраться с нападением на россиян на автопробеге в Греции

Глава СКР поручил расследовать нападение на россиян во время автопробега в Греции

Начало событий в новости Украинцы в Афинах избили ребенка с российским флагом

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение изучить обстоятельства нападения на россиян во время автопробега в поддержку России в греческом городе Афины и разобраться в этом деле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Российским следователям велено заняться расследованием инцидента, зафиксировать факты противоправных действий и в сотрудничестве с МИД России установить причастных лиц с целью привлечения их к ответственности.

По данным СКР, в Афинах группа людей с украинскими флагами напала на участников автопробега в поддержку России. Среди пострадавших — несовершеннолетняя россиянка, у которой злоумышленники отняли российский флаг и которой причинили телесные повреждения.

Ранее 4 апреля мать семилетней девочки рассказала, что украинцы атаковали машины, когда они остановились на светофоре. «Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», — вспоминает женщина.

При этом полицейские не пытались остановить нападавших. Девочке пришлось оказать медпомощь в больнице.

Также сообщается, что участнику акции из еще одной машины разбили голову кастетом. По словам греков, нападавшие были мигрантами из Грузии.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.