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Психолог рассказал о способе построить здоровые и гармоничные отношения

Психолог Левандовски заявил, что построить здоровые отношения поможет самопознание
Гэри В. Левандовски

Гэри В. Левандовски . Кадр: TEDx Talks / YouTube

Психолог Гэри В. Левандовски полагает, что существует способ построить здоровые и гармоничные отношения. Об этом он рассказал в статье для Psychology Today.

По мнению эксперта, справиться со многими психологическими проблемами поможет самопознание. Дело в том, что люди знают себя не так хорошо, как могут полагать, поскольку проводят слишком мало времени наедине с собственными мыслями. «Оценки разнятся, но исследования показывают, что мы тратим всего 17 минут в день (или всего 0,01 процента) на "расслабление и размышления"», — заявил психолог.

Он сослался на эксперимент, в ходе которого исследователи дали участникам выбор: посидеть в тишине и подумать или ударить себя током. Результаты оказались неожиданными: четверо из десяти участников выбрали электрошок. «Похоже, что для многих пребывание наедине со своими мыслями было потенциально более болезненным, чем удар током», — предположил Левандовски.

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По его мнению, в процессе самопознания человек совершенствуется и развивается, а люди, которые глубже понимают себя, имеют более здоровую самооценку и менее подвержены депрессии, стрессу и тревогам. «Эти положительные чувства могут перетекать в отношения, повышая их качество», — объяснил психолог.

Поведение познавшего себя человека, по словам Левандовски, будет более последовательным и понятным для партнера, а это значительно повысит доверие в паре. «Если вы четко и уверенно представляете себе, кто вы есть, это также поможет вам более ясно увидеть своего партнера», — добавил он.

До этого семейный психолог Татьяна Журавлева назвала способы выяснить отношения без ругани. Она посоветовала больше слушать партнера и уделять ему достаточно внимания.

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Елена Матвиенко
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