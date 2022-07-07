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Семейный психолог назвала способы выяснить отношения без ругани

Психолог Журавлева: чтобы выяснить отношения без ругани, нужно слушать друг друга

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Эксперты отмечают, что зачастую пары скандалят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Что делать, чтобы отношения можно было выяснить без ругани, семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала NEWS.ru.

Главным способом разрешения спора Журавлева назвала умение слушать друг друга. Перед разговором на серьезную тему она советует задать себе вопрос: «Что происходит? Какие чувства я испытываю?» «То, что вы говорите, должно быть понятно другому, — объясняет Журавлева. — Чаще всего то, что нас злит и обижает, партнер не делает из мотива вызвать именно такую реакцию у вас, но это все же вызывает у нас такие чувства. Если о них не сказать — он не поймет вашу реакцию на его действие».

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Делать это, по ее мнению, лучше всего через «Я-сообщение»: не «ты меня раздражаешь своим опозданием!», а «я чувствую раздражение, когда кто-то опаздывает». Психолог отмечает, что так становятся понятными и чувства, и поведение, которое вызывают эти чувства.

Журавлева посоветовала интересоваться партнером, а не додумывать за него. По ее словам, не стоит в спорах обвинять, обесценивать, высмеивать ответы и доводы, иначе человек больше никогда не откроется.

Важно не только высказаться и выслушать партнера, но и принять услышанное, объясняет психолог. На этом этапе часто происходит «перетягивание каната на себя» и звучат фразы: «это ты устал, да я вот с утра до ночи работаю и еще больше устаю!», «это тебя расстраивают опоздания, а я вообще бешусь, когда меня не слушают».

«Помните, вы не друг против друга, а вместе против проблемы», — резюмировала эксперт.

Ранее клинический психолог Лиза Файерстоун назвала способ правильно ругаться с партнером, чтобы быть услышанным. По ее мнению, первый шаг в любых проблемных ситуациях — успокоиться и не дать эмоциям взять верх.

Что делать?
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Вера Владзиевская
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