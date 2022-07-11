Названа лучшая поза для женского оргазма

The Sun: гинекологи назвали миссионерскую позу лучшей для достижения женского оргазма

Врачи-гинекологи из частной нью-йоркской клиники New H Medical назвали лучшую позу для достижения женского оргазма. Об этом сообщает издание The Sun.

В исследовании приняла участие пара добровольцев, которая занималась сексом в пяти наиболее популярных позах, а медики при помощи ультразвукового сканера отслеживали показатели кровотока в клиторе женщины.

Эксперимент показал, что гетеросексуальным женщинам проще всего достичь оргазма в миссионерской позиции, если под таз подложена подушка. Именно в этом положении кровоток в клиторе был самым интенсивным.

Самой неэффективной позой оказалась «догги-стайл». Руководитель исследовательской группы, врач-гинеколог, доктор медицинских наук Кимберли Лови объяснила это тем, что при сексе в таком положении кровоток в клиторе увеличивается незначительно из-за наименьшего числа прямых контактов с ним.

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