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В Латвии мужчину оштрафовали за прогулку в шапке-ушанке

В Риге мужчину оштрафовали на 250 евро за прогулку в шапке-ушанке и с георгиевской лентой

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Полиция Риги оштрафовала мужчину на 250 евро за прогулку в шапке-ушанке и с георгиевской лентой на груди. Об этом сообщает портал Delfi.

Как стало известно, вызов поступил от местного жителя. Приехав на место, полицейские встретили 52-летнего мужчину, соответствующего описанию. На нем была шапка-ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой, а на грудь он прикрепил георгиевскую ленточку. Сотрудники полиции потребовали снять эти вещи, однако он отказался. На мужчину завели дело об административном нарушении и назначили ему штраф в размере 250 евро.

В 2019 году суд Рижского района в Юрмале наложил штраф в размере 20 евро на гражданина Латвии, который размахивал из окна флагом СССР. Полицейским мужчина заявил, что ему все равно, что думают о его действиях другие.

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Марина Совина
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