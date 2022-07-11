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Бритни Спирс устроила дефиле в спущенных джинсах и нарвалась на критику в сети

Певица Бритни Спирс нарвалась на критику в сети из-за дефиле в спущенных джинсах

Кадр: @britneyspears

Американская поп-певица и актриса Бритни Спирс устроила дефиле в спущенных джинсах и нарвалась на критику в сети. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Так, исполнительница запечатлела себя на камеру в интерьере собственного дома. На размещенном видео артистка позировала в кроп-топе с ярким цветочным принтом, белых джинсах с низкой посадкой и коричневых туфлях-лодочках на каблуках. Знаменитость демонстрировала походку, покачиваясь из стороны в сторону и приспуская пояс брюк руками.

Кадр: @britneyspears

Упомянутый ролик набрал более 89,7 тысячи просмотров. Пользователи сети принялись критиковать образ и позы Спирс. «Перестань спускать штаны», «Королева джинсов низкой посадки», «Каждый раз одно и то же», «Ты можешь публиковать что-нибудь другое?», «Оставь в покое брюки!» — комментировали юзеры.

В июне стало известно, что белые джинсы, в которых часто появляется Спирс, она впервые надела для съемок клипа Sometimes в 1999 году. Артистка рассказала, что нашла их в своей гардеробной при переезде из старого дома в новый, и похвасталась тем, что вещь все еще подходит ей по размеру.

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Полина Гераскина
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