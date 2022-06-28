Бритни Спирс примерила на камеру джинсы из своего клипа 1990-х годов

Певица Бритни Спирс примерила джинсы из своего клипа Sometimes 1999 года на камеру

Американская поп-певица Бритни Спирс примерила свои джинсы 23-летней давности на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В опубликованном видео знаменитость позирует в белых обтягивающих брюках на низкой талии и оранжевом кроп-топе с рукавами-воланами. Она также дополнила наряд коричневыми туфлями-лодочками с острым мысом. «Вчера пошла в старый дом, чтобы закончить паковать вещи, и только посмотрите, что я нашла… Эти очаровательные белые джинсы. Не вру, я думаю, что прошло 20 лет с тех пор, как я их носила, и они действительно мне подходят по размеру», — подписала она пост.

На кадрах видно, что вещь подходит Спирс по размеру. Известно, что в упомянутом изделии она снималась в начале своей карьеры в музыкальном клипе Sometimes в 1999 году.

Фанаты поздравили певицу с переездом и принялись комментировать ее образ. «Упс, она сделала это снова», — пошутил один из пользователей цитатой из песни звезды. «Стройная легенда», «Она все еще живет в 2000-х», — высказались другие пользователи.

Ранее в июне стало известно, что Бритни Спирс переехала в новый дом вместе с мужем Сэмом Асгари спустя неделю после свадьбы. Особняк располагается на участке в 0,6 гектара, его площадь составляет более тысячи квадратных метров. Внутри дома есть просторная кухня, домашний кинотеатр, винный погреб и отдельная комната для запаковки подарков, а снаружи — бассейн с водной горкой.