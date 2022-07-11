Шотландия на три месяца приостановила прием заявок на размещение от беженцев из Украины

Шотландия перестала принимать украинских беженцев. Об этом сообщает Guardian.

Правительство страны на три месяца приостановило прием заявок от беженцев на размещение, объяснив это нехваткой жилья для них. Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и тем, кто прибудет в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку».

Ранее сообщалось, что жители Польши вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Также с 1 июля страна перестала платить гражданам за поддержку мигрантов. Ранее полякам перечисляли по 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому дали питание и крышу над головой.