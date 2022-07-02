Поляки вышли на массовые протесты из-за наплыва украинских беженцев

Жители Варшавы вышли на массовые протесты из-за наплыва украинских беженцев

Жители Варшавы вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавшая кадры с места событий.

«Тут есть Польска, не Укрополь!» — скандировали поляки.

С 1 июля также начинает действовать постановление польского правительства, согласно которому власти больше не будут платить гражданам, принявшим у себя дома беженцев с Украины. Ранее полякам платили 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому дали питание и крышу над головой.

По данным Пограничной стражи Польши, с 24 февраля в страну прибыли 3,57 миллиона беженцев с Украины.