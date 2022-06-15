Польша перестанет платить гражданам за поддержку украинских беженцев

Власти Польши с 1 июля отменят компенсации гражданам, принявшим у себя беженцев с Украины

Власти Польши перестанут платить гражданам, принявшим у себя дома беженцев с Украины. О соответствующем решении Варшавы сообщает газета Rzeczpospolita.

По информации издания, польское правительство с 1 июля откажется от компенсаций жителям, приютившим украинских беженцев. Ранее полякам платили 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому дали питание и крышу над головой.

Отмечается, что отказ от выплат должен стимулировать украинцев становиться самостоятельнее. По данным соцопроса, большая часть граждан поддерживает это решение. Так, 63,4 процента считают его правильным, резко против выступают 11,6 процента. По данным газеты, за отмену выплат выступают бедные слои населения, а также граждане правых взглядов.

В мае власти Польши заявили, что число выезжающих на Украину беженцев стало превышать количество въезжающих в страну. По данным Пограничной стражи, с 24 февраля в Польшу прибыли 3,57 миллиона беженцев с Украины.