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Украинские беженцы стали возвращаться из Польши на Украину

Глава МВД Польши заявил, что украинские беженцы чаще выезжают из страны, чем приезжают

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Власти Польши заявили, что число выезжающих на Украину беженцев стало превышать количество въезжающих в страну. Об этом заявил замглавы МВД республики Павел Шефернакер, сообщает ТАСС.

«С 10 мая мы видим тренд на польско-украинской границе — больше выезжают, чем приезжают. Пограничная охрана фиксирует, что четверть людей, которые выезжают из Польши в течение суток, — это те, кто бежал от войны, а сейчас возвращается на Украину», — отметил замглавы МВД. По его словам, за последние сутки из Польши выехало 26 тысяч, а въехало 18 тысяч украинских беженцев, днем ранее эти же цифры составляли 31 и 20 тысяч соответственно.

По данным Пограничной стражи, с 24 февраля в Польшу прибыли 3,57 миллиона беженцев с Украины. Часть из них вскоре стала покидать польскую территорию и последовала в другие страны Европы. Суммарно в Польше осталось чуть меньше двух миллионов украинцев.

Шефернакер также отметил, что, согласно новым правовым нормам, выезжающие из Польши более чем на 30 дней утратят статус беженца и перестанут получать социальные пособия, а правительство Польши вскоре откажется от оказания массовой гуманитарной помощи, переключив свое внимание на тех, кто планирует остаться в стране на ПМЖ.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Президент республики подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

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Дмитрий Сотак
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