Украинские беженцы стали возвращаться из Польши на Украину

Глава МВД Польши заявил, что украинские беженцы чаще выезжают из страны, чем приезжают

Власти Польши заявили, что число выезжающих на Украину беженцев стало превышать количество въезжающих в страну. Об этом заявил замглавы МВД республики Павел Шефернакер, сообщает ТАСС.

«С 10 мая мы видим тренд на польско-украинской границе — больше выезжают, чем приезжают. Пограничная охрана фиксирует, что четверть людей, которые выезжают из Польши в течение суток, — это те, кто бежал от войны, а сейчас возвращается на Украину», — отметил замглавы МВД. По его словам, за последние сутки из Польши выехало 26 тысяч, а въехало 18 тысяч украинских беженцев, днем ранее эти же цифры составляли 31 и 20 тысяч соответственно.

По данным Пограничной стражи, с 24 февраля в Польшу прибыли 3,57 миллиона беженцев с Украины. Часть из них вскоре стала покидать польскую территорию и последовала в другие страны Европы. Суммарно в Польше осталось чуть меньше двух миллионов украинцев.

Шефернакер также отметил, что, согласно новым правовым нормам, выезжающие из Польши более чем на 30 дней утратят статус беженца и перестанут получать социальные пособия, а правительство Польши вскоре откажется от оказания массовой гуманитарной помощи, переключив свое внимание на тех, кто планирует остаться в стране на ПМЖ.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Президент республики подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».