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Россиянам дали советы по ремонту маленькой квартиры

В квартирах-студиях стоит делать ремонт в скандинавском стиле

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В квартирах-студиях не нужно делать ремонт в классическом стиле, а стоит отдать предпочтение скандинавскому направлению, минимализму или джапанди. Советы по обустройству небольшого по площади жилья россиянам дала специалист по дизайну интерьера сети Hoff Юлия Голуб. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, традиционный декор в виде лепнины и массивного текстиля займет место, которое можно было бы использовать для хранения вещей. Для студий также порекомендовали выбирать не только светлые тона, но и яркие оттенки — эксперт посоветовала вдохновиться стилями мемфис и баухаус.

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Что касается мебели, то для студий необходимо выбрать трансформеры, включая раскладные и выдвижные столы, откидные кровати и мобильные перегородки. Хранить вещи стоит в закрытых местах и не перезагружать пространство полками. Для освещения Голуб посоветовала выбрать торшер, рабочую и настольную лампу и ночник. Потолочное освещение стоит сделать регулируемым.

Ранее дизайнер интерьеров Евгения Сорокина указала на новые тренды в оформлении квартир, отметив, что в 2022 году в тренд вошло сочетание спокойных оттенков с яркими и сложными. По словам эксперта, сегодня яркие оттенки сочетают со спокойными, создавая контрастные интерьеры.

Ударная волна
Нина Ташевская
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