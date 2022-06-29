Россиянам назвали подходящие для небольшой квартиры стили интерьера

Hoff: для небольшой квартиры подойдут скандинавский стиль, джапанди и баухаус

Среди стилей интерьера для небольших квартир подойдут минималистичные и функциональные варианты с простым декором. Об этом россиянам рассказала специалист по дизайну интерьера сети Hoff Юлия Голуб. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт назвала три стиля, которые могут подойти для небольших пространств. Владельцы подобных квартир могут выполнить ремонт в скандинавском стиле в светлых тонах. Для комнат нужно продумать несколько сценариев освещения и максимально освободить окна, чтобы внутрь попадал солнечный свет.

По словам специалиста, для небольшого по площади жилья также подойдет стиль джапанди — смешение японской и скандинавской традиций. Он предполагает использование натуральных материалов, природных оттенков, изящные формы и отсутствие ярких акцентов и броских орнаментов.

Для маленькой квартиры посоветовали выбрать и стиль баухаус — взять за основу простоту и геометрические формы. «Яркие акценты чистых цветов, например, красного, желтого или синего на белом фоне, лаконичная мебель на гнутых металлических ножках будут очень стильно смотреться в маленькой квартире», — пояснила Голуб.

Ранее дизайнер интерьеров Евгения Сорокина указала на новые тренды в оформлении квартир, отметив, что в 2022 году в тренд вошло сочетание спокойных оттенков с яркими и сложными. По словам эксперта, сегодня яркие оттенки сочетают со спокойными, создавая контрастные интерьеры.