Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам назвали подходящие для небольшой квартиры стили интерьера

Hoff: для небольшой квартиры подойдут скандинавский стиль, джапанди и баухаус

Фото: Sidekix Media / Unsplash

Среди стилей интерьера для небольших квартир подойдут минималистичные и функциональные варианты с простым декором. Об этом россиянам рассказала специалист по дизайну интерьера сети Hoff Юлия Голуб. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт назвала три стиля, которые могут подойти для небольших пространств. Владельцы подобных квартир могут выполнить ремонт в скандинавском стиле в светлых тонах. Для комнат нужно продумать несколько сценариев освещения и максимально освободить окна, чтобы внутрь попадал солнечный свет.

Материалы по теме:
Человек мира. Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
Человек мира.Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
24 апреля 2022
Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Едим домаВид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
10 декабря 2020

По словам специалиста, для небольшого по площади жилья также подойдет стиль джапанди — смешение японской и скандинавской традиций. Он предполагает использование натуральных материалов, природных оттенков, изящные формы и отсутствие ярких акцентов и броских орнаментов.

Для маленькой квартиры посоветовали выбрать и стиль баухаус — взять за основу простоту и геометрические формы. «Яркие акценты чистых цветов, например, красного, желтого или синего на белом фоне, лаконичная мебель на гнутых металлических ножках будут очень стильно смотреться в маленькой квартире», — пояснила Голуб.

Ранее дизайнер интерьеров Евгения Сорокина указала на новые тренды в оформлении квартир, отметив, что в 2022 году в тренд вошло сочетание спокойных оттенков с яркими и сложными. По словам эксперта, сегодня яркие оттенки сочетают со спокойными, создавая контрастные интерьеры.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года
Экспорт важнейших технологий в Россию упал на 90 процентов
Стала известна цель поездки Тутберидзе в США
Акула-людоед растерзала мужчину на популярном курорте
Кадыров сообщил о входе передовых групп военных в Лисичанск
Россиянам рассказали о характерных симптомах переносимых клещами болезней
На раскопках в Сычуане нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй
Блогерша примерила топ с Asos и удивилась расположению в нем своей груди
Жители трех городов бросились скупать недвижимость в Крыму
Apple перевыпустит «недооцененный» MacBook
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.