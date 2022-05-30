Дизайнер назвала трендовые сложные цвета для интерьеров квартир

Дизайнер интерьеров Сорокина: в моду вошли глубокий синий и жгучий оранжевый

Дизайнер интерьеров Евгения Сорокина указала на новые тренды в оформлении квартир. В беседе с РИА Новости она заявила, что в 2022 году в тренд вошло сочетание спокойных оттенков с яркими и сложными.

По словам Сорокиной, производители лакокрасочных материалов и крупные дизайнерские агентства отслеживают тенденции по социальным сетям. Они заметили, что в последние два года самыми модными в дизайне интерьеров считаются базовые цвета и их оттенки — белый, молочный, бежевый, кремовый и серый, однако сейчас в моду входят сложные оттенки.

«Глубокий синий, приглушенный золотистый, выгоревший розовый, коричневый с розовым подтоном и жгучий оранжевый», — назвала трендовые цвета специалист. Моду на яркие оттенки Сорокина объясняет тем, что люди соскучились по положительным эмоциям.

Яркие оттенки сочетают со спокойными, создавая контрастные интерьеры, продолжила Сорокина. «Спокойную отделку стен сочетают с яркими акцентами в виде мебели, картин, штор и прочих предметов. При этом базовые цвета тоже остаются актуальными, так как уже стали своего рода классикой», — заключила она.

Ранее журналист, блогер и гуру в дизайне интерьера Кейт Кульниеце перечислила основные признаки морально устаревшего интерьера квартиры. По ее словам, вертикальные жалюзи и мебель из сосны, в числе прочего, портят и удешевляют внешний вид квартиры.