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Дизайнер назвала трендовые сложные цвета для интерьеров квартир

Дизайнер интерьеров Сорокина: в моду вошли глубокий синий и жгучий оранжевый

Фото: Max Vakhtbovych / Unsplash

Дизайнер интерьеров Евгения Сорокина указала на новые тренды в оформлении квартир. В беседе с РИА Новости она заявила, что в 2022 году в тренд вошло сочетание спокойных оттенков с яркими и сложными.

По словам Сорокиной, производители лакокрасочных материалов и крупные дизайнерские агентства отслеживают тенденции по социальным сетям. Они заметили, что в последние два года самыми модными в дизайне интерьеров считаются базовые цвета и их оттенки — белый, молочный, бежевый, кремовый и серый, однако сейчас в моду входят сложные оттенки.

«Глубокий синий, приглушенный золотистый, выгоревший розовый, коричневый с розовым подтоном и жгучий оранжевый», — назвала трендовые цвета специалист. Моду на яркие оттенки Сорокина объясняет тем, что люди соскучились по положительным эмоциям.

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Яркие оттенки сочетают со спокойными, создавая контрастные интерьеры, продолжила Сорокина. «Спокойную отделку стен сочетают с яркими акцентами в виде мебели, картин, штор и прочих предметов. При этом базовые цвета тоже остаются актуальными, так как уже стали своего рода классикой», — заключила она.

Ранее журналист, блогер и гуру в дизайне интерьера Кейт Кульниеце перечислила основные признаки морально устаревшего интерьера квартиры. По ее словам, вертикальные жалюзи и мебель из сосны, в числе прочего, портят и удешевляют внешний вид квартиры.

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Александра Лисица
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