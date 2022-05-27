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Специалист по интерьеру перечислила признаки морально устаревшей квартиры

Блогер Кейт Кульниеце: вертикальные жалюзи и мебель из сосны удешевляют интерьер

Фото: Unsplash

Журналист, блогер и гуру в дизайне интерьера Кейт Кульниеце перечислила основные признаки морально устаревшего интерьера квартиры. По ее словам, вертикальные жалюзи и мебель из сосны, в числе прочего, портят и удешевляют внешний вид квартиры, сообщает издание The Sun.

Блогер утверждает, что вертикальные жалюзи очень сильно портят впечатление от интерьера. Они необходимы в школе или офисе, но в доме совершенно неуместны. «Напоминание о душных школьных классах, когда приходило время задернуть вертикальные жалюзи. Этот дизайнерский прием достиг своего пика в конце 80-х — начале 90-х, а теперь лучше использовать красивые деревянные ставни», — уточнила Кейт Кульниеце.

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Следующая вещь, которая портит внешний вид интерьера, по мнению блогера, — кухонная мебель из сосны. «Единственное, что хорошо в мебели из сосны, — то, что она хорошо закрашивается. К счастью, стиль оформления интерьера кухни изменился, уступив место гладким столешницам и ограничив необходимость использования сосны», — объяснила эксперт.

Цветные комплекты для ванных комнат из 70-х, по мнению блогера, также должны остаться в прошлом. «Ванная комната должна быть чистой и лаконичной, а не гротескной, с оскорбляющей вкус цветовой палитрой. Мой совет — придерживайтесь белого или черного оттенка в оформлении, добавив немного цвета с помощью декоративной стены, принтов или дополнений, вроде полотенец для рук», — подытожила Кульниеце.

Ранее дизайнеры лондонской архитектурной фирмы MOC Architecture назвали три популярные вещи, удешевляющие интерьер дома. Среди них она назвала серые вельветовые диваны.

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Юлия Кальницкая
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