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Дизайнеры назвали три удешевляющие интерьер дома вещи

The Sun: короткие занавески могут испортить и удешевить интерьер дома

Фото: Bence Balla-Schottner / Unsplash

Дизайнеры лондонской архитектурной фирмы MOC Architecture опубликовали в своем TikTok-аккаунте @momentofchange видео, в котором назвали три популярные вещи, удешевляющие интерьер дома. Их роликом заинтересовалось издание The Sun.

Специалисты заявили, что одна из самых распространенных ошибок в оформлении пространства дома — покупка коротких занавесок. По их словам, такие шторы могут испортить любой интерьер и уже давно перешли в разряд антитрендов. В качестве следующей вещи, которая способна удешевить жилище, дизайнеры назвали продавленные бархатные серые диваны, которые выглядят старыми и безвкусными, но в течение долгого времени пользовались популярностью.

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Последний, но не менее важный просчет, из-за которого, по словам экспертов, дом выглядит дешево, это использование эластичных чехлов для диванов. Они утверждают, что чехлы быстро теряют свою изначальную форму и выглядят неопрятно.

Ранее эксперт по ремонту Линдси Дэвис поделилась шестью способами быстро и недорого обновить дом к лету. Специалист посоветовала для начала обновить ручки на шкафах и дверях и заменить тяжелые шторы на легкий и воздушный тюль.

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Наталья Обрядина
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