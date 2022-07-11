Светлаков избавился от дома в Юрмале

Юморист Сергей Светлаков сообщил о продаже дома в латвийской Юрмале

Юморист и телеведущий Сергей Светлаков продал дом в Латвии. Об этом звезда сообщила подписчикам в своем Telegram-канале.

О состоявшейся сделке стало известно в понедельник 11 июля. Речь идет об объекте, расположенном в курортном городе Юрмале. «Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда», — рассказал поклонникам юморист. Светлаков не раскрыл, за сколько он избавился от зарубежной недвижимости и другие подробности сделки.

Ранее в июне певец Олег Газманов рассказал, что не может продать квартиру в Юрмале из-за введенного латвийскими властями запрета на финансовую деятельность. По решению администрации, артист также не имеет права поселить кого-либо на территории своей недвижимости. При этом Газманов исправно вносит коммунальные платежи и надеется, что, когда ситуация в мире нормализуется, он сможет взыскать с латвийских властей компенсацию за моральный ущерб и купить на эти деньги виллу.