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Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале

Певец Газманов рассказал, что не может продать квартиру в Юрмале из-за запрета властей

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский певец Олег Газманов рассказал, что не может продать свою квартиру в Юрмале из-за введенного латвийскими властями запрета на финансовую деятельность. О судьбе зарубежной недвижимости артист сообщил на пресс-конференции в преддверии Дня России, пишет MK.RU.

Отмечается, что в Латвии Газманов не был с 2014 года — тогда же местные власти ввели ограничения для некоторых россиян. «Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу, и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили», — заявил певец.

Однако артист надеется, что, когда ситуация в мире нормализуется, он сможет взыскать с латвийского правительства компенсацию за моральный ущерб. На полученные деньги, по словам Газманова, он купит себе виллу.

«Самое обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» 1951 года, то есть года моего рождения. Туда иногда ездит Игорь Николаев, я все время ему говорю: "Игорек, зайди, уже выпей наконец"», — добавил Газманов.

Ранее ряд российских знаменитостей, которым также запретили въезд в Латвию, заявили о намерении сохранить свою недвижимость в этой стране. Так, представитель Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что артист по-прежнему остается хозяином своей квартиры в Юрмале и хочет попасть в нее летом 2022 года.

Нина Ташевская
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