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Названы сроки окончания бархатного сезона на курортах России

Синоптик Вильфанд: бархатный сезон в России будет продолжительнее, чем в 2021 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки окончания бархатного сезона на российских курортах — в 2022 году он будет продолжительнее, чем в 2021-м. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, вода в Черном море необычно теплая для начала второй декады лета. Так, больше всего вода прогрелась в Сочи — до 26 градусов, в Геленджике, Анапе и Ялте — до 25 градусов, в Феодосии, Евпатории и Алуште — до 24 градусов.

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Вильфанд пояснил, что в связи с этим бархатный сезон на юге России будет долгим. «Такая высокая температура — это залог продолжительного бархатного сезона. Он будет более длительный, чем в прошлом году», — заявил синоптик и напомнил, что в 2021 году купальный сезон в России завершился в начале октября. 

Ранее в июне доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев дал соотечественникам советы по безопасному отдыху «дикарями» в Крыму. По его словам, наиболее подходящими местами для отдыха с палатками в республике являются западная часть полуострова — мыс Тарханкут и восточная часть Южнобережья — от Алушты до Судака.

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Валентина Процкова
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