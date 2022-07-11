Трасс зарегистрировала предвыборный сайт за месяц до ухода Джонсона

Трасс зарегистрировала предвыборный сайт за месяц до ухода Джонсона с поста премьера

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс зарегистрировала сайт предвыборной компании за месяц до ухода с поста премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на данные сервиса who.is.

Сайт Трасс был зарегистрирован 8 июня — через два дня после того, как члены правящей Консервативной партии не смогли вынести Джонсону вотум недоверия.

Предвыборный сайт кандидата на пост премьера, экс-главы Минфина Великобритании Риши Сунака был зарегистрирован за день до предстоящей отставки действующего главы кабмина.

Глава МИД Великобритании объявила о своем выдвижении на пост премьера 11 июля, спустя несколько дней после отставки экс-главы правительства Бориса Джонсона. Он подал в отставку из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. По словам политика, выбор нового главы Консервативной партии должен начаться незамедлительно.

Министр назвала Москву одной из главных современных угроз Лондону наряду с Пекином и пообещала «обеспечить Украине победу в войне». Кроме того, министр захотела «сразу взяться за дело» на посту главы кабмина и заняться восстановлением экономики Соединенного Королевства.