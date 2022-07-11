Хакер заявил о сотрудничестве разведки США и Киева

Хакер RaHDIt: разведка США передает Киеву спутниковые снимки для ударов по россиянам

Участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что разведка США поддерживает сотрудничество с Украиной. В частности, ведомство передает Киеву данные радиолокации и спутниковые снимки, включая кадры территории России, которая позже подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным россиянам, сообщает РИА Новости.

«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», — подчеркнул хакер.

Источник добавил, что для нанесения подобных ударов необходимо обладать точными данными и местоположением целей.

Ранее российские хакеры вместе с женской группой «Берегини» из Украины добыли секретные документы о действиях ВСУ и ситуации в зоне боевых действий. По словам представителя RaHDIt, они получают оперативные данные в режиме реального времени благодаря украинским коллегам.

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