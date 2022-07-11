Российские хакеры добыли секретные документы о действиях на Украине
Российская хакерская группа RaHDIt («Злые русские хакеры») и украинская «Берегини» получили секретные оперативные документы о решениях украинской армии и ситуации в зоне боевых действий. Об этом рассказал представитель RaHDIt на условиях анонимности, его слова приводит РИА Новости.
Секретные документы
По словам источника, хакеры добыли секретные документы о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обстановке в республике.
Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим
Хакер добавил, что RaHDIt продолжают получать подобную информацию в режиме реального времени благодаря группе «Берегини». Женщинам помогают их друзья, которые «остались еще на службе в Вооруженных силах Украины».
Каналы информации
Кроме того, «Берегини» установили каналы поступления информации об оперативной ситуации в зоне боевых действий. Эти источники сами представители ВСУ считают «безопасными и защищенными».
«Девочки из группы "Берегини" — очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное», — подчеркнул российский хакер.
Потери ВСУ
Представитель RaHDIt также раскрыл данные о потерях ВСУ с начала спецоперации на Украине. По его словам, этот показатель «действительно очень высокий, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики».
потеряли ВСУ с начала спецоперации
20 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации. По его словам, ВСУ потеряли 10 тысяч солдат убитыми, еще 30 тысяч военнослужащих ранены. 11 июня Арестович сообщал, что 100 человек в день погибали на Украине в начале спецоперации.
Данные о сотрудниках разведки Украины
6 июля хакеры RaHDit опубликовали данные 1 тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а 8 июля они разместили на сайте «Немезида» новые данные о них и связанных с ними лицах. Во второй части документов указаны имена 2500 человек. В нем также собраны различные характеристики служащих ГУР — среди сотрудников есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
1 июня RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. Кроме общей информации, хакеры раскрыли ряд увлечений сотрудников украинских спецслужб. Среди них присутствуют азартные игры и посещение свингерских вечеринок. Кроме того, на портале «Немезида» размещены сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.
Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).