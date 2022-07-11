Хакеры из групп RaHDIt и «Берегини» добыли секретные документы о действиях ВСУ

Российская хакерская группа RaHDIt («Злые русские хакеры») и украинская «Берегини» получили секретные оперативные документы о решениях украинской армии и ситуации в зоне боевых действий. Об этом рассказал представитель RaHDIt на условиях анонимности, его слова приводит РИА Новости.

Секретные документы

По словам источника, хакеры добыли секретные документы о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обстановке в республике.

Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим хакер RaHDIt

Хакер добавил, что RaHDIt продолжают получать подобную информацию в режиме реального времени благодаря группе «Берегини». Женщинам помогают их друзья, которые «остались еще на службе в Вооруженных силах Украины».

Каналы информации

Кроме того, «Берегини» установили каналы поступления информации об оперативной ситуации в зоне боевых действий. Эти источники сами представители ВСУ считают «безопасными и защищенными».

«Девочки из группы "Берегини" — очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное», — подчеркнул российский хакер.

Потери ВСУ

Представитель RaHDIt также раскрыл данные о потерях ВСУ с начала спецоперации на Украине. По его словам, этот показатель «действительно очень высокий, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики».

50-70 тысяч убитыми потеряли ВСУ с начала спецоперации

20 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации. По его словам, ВСУ потеряли 10 тысяч солдат убитыми, еще 30 тысяч военнослужащих ранены. 11 июня Арестович сообщал, что 100 человек в день погибали на Украине в начале спецоперации.

Данные о сотрудниках разведки Украины

6 июля хакеры RaHDit опубликовали данные 1 тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а 8 июля они разместили на сайте «Немезида» новые данные о них и связанных с ними лицах. Во второй части документов указаны имена 2500 человек. В нем также собраны различные характеристики служащих ГУР — среди сотрудников есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

1 июня RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. Кроме общей информации, хакеры раскрыли ряд увлечений сотрудников украинских спецслужб. Среди них присутствуют азартные игры и посещение свингерских вечеринок. Кроме того, на портале «Немезида» размещены сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.