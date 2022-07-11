Российский хакер раскрыл потери Украины

Хакер RaHDIt заявил о потерях ВСУ не менее 50-70 тысяч убитыми

Участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал, какие потери понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе спецоперации России в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Хакер раскрыл потери Украины и заявил, что они составили не менее 50-70 тысяч убитыми.

«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — заявил источник.

20 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации России. По его словам, ВСУ потеряли 10 тысяч солдат убитыми, еще 30 тысяч ранены.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).