Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации

Арестович: ВСУ с начала спецоперации потеряли 10 тысяч солдат убитыми, 30 тысяч ранены

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации. Его слова в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона» передает Telegram-канал «На видео видно».

По словам Арестовича, за все время Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 10 тысяч солдат убитыми. Еще 30 тысяч ранены, добавил он.

16 июня глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек.