Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации

Арестович: ВСУ с начала спецоперации потеряли 10 тысяч солдат убитыми, 30 тысяч ранены

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации. Его слова в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона» передает Telegram-канал «На видео видно».

По словам Арестовича, за все время Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 10 тысяч солдат убитыми. Еще 30 тысяч ранены, добавил он.

16 июня глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал о страхе Путина перед «искрой демократии» в России
Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым
В Кремле высказались об аресте американской баскетболистки в России
Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев
Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации
Мэрия напомнила о появлении первого слона в Московском зоопарке
Бельгийские протестующие потребовали повышения зарплат
Определены районы Москвы с самым подорожавшим жильем
Консультант по сну назвала действенные способы справиться с плачем младенца
Бабушка попыталась спасти тонущую внучку и погибла вместе с ней
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.