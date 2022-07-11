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Украинские хакеры начали получать информацию о действиях ВСУ

Хакер RaHDIt заявил, что «Берегини» наладили каналы получения оперативной информации ВСУ

Фото: Carlos Barria / Reuters

Представитель российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил, что украинске хакеры из группы «Берегини» наладили каналы, по которым поступают данные об оперативной ситуации на фронте, передает РИА Новости.

«У нас очень хорошие налажены каналы получения информации, причем такие каналы, которые сами представители ВСУ считают безопасными и защищенными. Девочки из группы "Берегини" — очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное», — подчеркнул информатор.

Ранее сообщалось, что российские хакеры добыли секретные документы украинской армии. По словам источника, RaHDIt «очень хорошо работает» с «Берегинями». С их помощью российские специалисты получают данные в режиме реального времени.

Ударная волна


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Марина Совина
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