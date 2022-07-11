В ЛНР сообщили о пленении белорусских диверсантов-националистов

МВД ЛНР сообщило о взятии плен белорусских националистов из отряда Волат под Волчеяровкой

Народная милиция ЛНР сумела взять в плен членов диверсионно-разведывательной группы из состава белорусского националистического батальона «Волат». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел республики Виталия Киселева.

Диверсантов удалось пленить в поселке Волчеяровка, который расположен недалеко от города Попасная.

Как утверждает представитель МВД, белорусы прибыли добровольцами в Донбасс еще в 2014 году. Число задержанных, а также другие обстоятельства их захвата он не раскрыл.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что на Украине под артиллерийский обстрел попали воевавшие на стороне Киева бойцы добровольческого полка имени Кастуся Калиновского. По его словам, под огнем погибли не менее 20 человек.