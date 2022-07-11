Победителем фестиваля «Западные ворота» в Пскове стал фильм «Синдром отложенного счастья»

В Пскове завершился международный кинофестиваль «Западные ворота». Победителем основной конкурсной программы стал фильм «Синдром отложенного счастья» Татьяны Колгановой, передает ТАСС.

Сюжет ленты вращается вокруг 40-летней сиделки Натальи, которая, познакомившись с массажисткой Любовью, пускается в череду рискованных приключений в поисках счастья. Картина получила гран-при фестиваля «За лучший фильм», присуждаемый по итогам голосования зрителей.

Всего в конкурсной программе III международного кинофестиваля «Западные ворота» участвовали семь кинолент, снятых режиссерами из Киргизии, Казахстана, Белоруссии и России. Председателем профессионального жюри выступил российский кинематографист Владимир Хотиненко.

О том, что в Псковской области в третий раз пройдет фестиваль «Западные ворота», стало известно в апреле. Впервые мероприятие состоялось в Пскове в 2019 году, тогда его приурочили к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени.