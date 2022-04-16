В Псковской области пройдет международный кинофестиваль

В Псковской области в июле проведут кинофестиваль «Западные ворота»

Власти Псковской области планируют провести в июле этого года международный кинофестиваль «Западные ворота», в программу которого включат шесть новых российских кинолент. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава региона указал, что обсудил предстоящее мероприятие с продюсером Эдуардом Пичугиным. «По многочисленным просьбам гостей, режиссеров, продюсеров, артистов принято решение перенести фестиваль на начало июля. Так он не будет совпадать с другими важными событиями киноиндустрии», — сообщил он, отметив, что организаторы фестиваля добавят отдельную номинацию, в которой зрители смогут проголосовать за лучшую картину. Кроме того, он пообещал, что особое внимание будет уделено детской аудитории — зрителям этой категории представят детские фильмы и анимационные мультфильмы.

Ведерников добавил, что открывать фестиваль будут фильмы, снятые на территории Псковской области.

Агентство ТАСС указывает, что фестиваль «Западные ворота» впервые провели в Пскове летом 2019 года, тогда культурное мероприятие приурочили к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени.