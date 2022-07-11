Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер певец и актер Адам Уэйд

На 88-м году жизни скончался певец и актер Адам Уэйд

Фото: getTV

Певец и актер Адам Уэйд (настоящее имя — Патрик Генри Уэйд) скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист умер после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона у себя дома в штате Нью-Джерси, США, в четверг, 7 июля. Об этом сообщила его супруга, певица Джери Уэйд.

Актер и певец родился 17 марта 1935 года. В 1961-м три его музыкальные композиции попали в десятку лучших хитов Billboard 100. Помимо этого, Уэйд стал первым темнокожим ведущим шоу «Музыкальные стулья» в 1975-м. Проект набирал популярность, однако продюсеры приняли решение о прекращении работы над ним из-за многочисленных угроз в адрес создателей передачи.

Звезда снимался в таких фильмах, как «Клодин», «Шафт» и «Безумный Джо». Всего Уэйд принял участие в более, чем 30 проектах. В 2000-х он активно развивал деятельность ведущего на американских телеканалах.

Ранее стало известно, что умер 79-летний актер Тони Сирико, известный по сериалу «Клан Сопрано».

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины
Джонсон отказался поддерживать своего преемника
Стала известна дата похорон Пьера Нарцисса в Камеруне
Появились подробности взрыва на железнодорожных путях в Брянской области
Петербуржцев предупредили о приближении опасного циклона
Оценена вероятность отставки Шольца после скандала с наркотиками
На Украине описали планы по разминированию Черного моря
Еврокомиссия оценила правомерность передачи турбины России на фоне санкций
Умер певец и актер Адам Уэйд
Любителям статей облегчат жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.