Иран опроверг информацию о передаче России беспилотников

МИД Ирана опроверг информацию США о передаче России сотен беспилотников

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что утверждения властей США о возможной передаче иранских беспилотных летательных аппаратов российской стороне не соответствуют действительности. Цитату приводит РИА Новости.

«История сотрудничества России и Ирана в области ряда современных технологий восходит к довоенному периоду на Украине, и особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось», — утверждает Канаани.

С другой информацией ранее выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявивший, что Тегеран якобы готов поставить Москве сотни беспилотников, некоторые из которых также способны нести вооружения. Комментируя слова американского чиновника, Канаани заметил: США и Европа сами «годами превращали страны-оккупанты и страны-агрессоры, в том числе расположенные в регионе Западной Азии, в склад своего различного смертоносного оружия».

Кроме того, в последние месяцы БПЛА в России существенно выросли в цене. В зависимости от сегмента рост составил 30-200 процентов — его вызвал дефицит таких аппаратов.