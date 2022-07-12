Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Иран опроверг информацию о передаче России беспилотников

МИД Ирана опроверг информацию США о передаче России сотен беспилотников

Фото: Iranian Leader Press Office / Getty Images

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что утверждения властей США о возможной передаче иранских беспилотных летательных аппаратов российской стороне не соответствуют действительности. Цитату приводит РИА Новости.

«История сотрудничества России и Ирана в области ряда современных технологий восходит к довоенному периоду на Украине, и особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось», — утверждает Канаани.

С другой информацией ранее выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявивший, что Тегеран якобы готов поставить Москве сотни беспилотников, некоторые из которых также способны нести вооружения. Комментируя слова американского чиновника, Канаани заметил: США и Европа сами «годами превращали страны-оккупанты и страны-агрессоры, в том числе расположенные в регионе Западной Азии, в склад своего различного смертоносного оружия».

Кроме того, в последние месяцы БПЛА в России существенно выросли в цене. В зависимости от сегмента рост составил 30-200 процентов — его вызвал дефицит таких аппаратов.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Северной Осетии ответили на сообщения о контузии главы республики на Украине
Стилистка раскрыла россиянкам способ подобрать идеальный купальник
Кремль начал менять в документах должность Минниханова
Курс рубля вырос
Стало известно о подготовке ИГ к химической атаке в Европе
Работу экипажа Т-90М показали на видео
ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Запорожской области
Антоха МС проиграл суд о правах на свои песни
Британские офицеры начали обучение 10 тысяч солдат ВСУ в Манчестере
Турист делал селфи на фоне Везувия и сорвался в кратер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.