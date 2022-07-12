Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Армении рассказали о перспективах строительства новой АЭС от «Росатома»

Пашинян обсудил с главой «Росатома» Лихачевым возможности появления новой АЭС в Армении
Алексей Лихачев и Никол Пашинян

Алексей Лихачев и Никол Пашинян. Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым перспективы развития атомной отрасли в республике. Об этом говорится в публикации на официальном сайте премьер-министра Республики Армения.

Пашинян заметил, что в сфере атомной энергетики армяно-российское сотрудничество имеет богатую повестку, а «Росатом» является основным партнером страны в этой области. В ходе встречи Лихачев и Пашинян обсудили перспективы строительства второго энергоблока Армянской АЭС, а также возможность сооружения новой АЭС на территории республики.

Создание второй АЭС в Армении начали рассматривать более года назад, когда Пашинян высказал это предложение президенту России Владимиру Путину в ходе своего визита в Москву.

Единственную пока АЭС в республике построили в 1976 году. Работающий в настоящее время энергоблок «Росатом» модернизировал год назад, продление сроков эксплуатации рассчитано до 2026 года.

Мировая история санкций
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка рассказала о подготовке к контрнаступлению
Конкурент «Газпрома» прокомментировал идею продажи СПГ за рубли
Украинским женщинам помешают свободно выехать из страны
Депутат Госдумы назвал Lego пропагандирующими нацизм «гомосячьими игрушками»
Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича
Россиянам назвали основные причины сильного отравления летом
Таксист сел на 23 года за изнасилование и убийство россиянки
Оксана Самойлова посетила закрытый Эрмитаж после похода Кардашьян в пустой Лувр
Экономист назвал справедливый курс доллара
Раскрыта судьба разрушенной черной дырой звезды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.