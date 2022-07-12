В Армении рассказали о перспективах строительства новой АЭС от «Росатома»

Пашинян обсудил с главой «Росатома» Лихачевым возможности появления новой АЭС в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым перспективы развития атомной отрасли в республике. Об этом говорится в публикации на официальном сайте премьер-министра Республики Армения.

Пашинян заметил, что в сфере атомной энергетики армяно-российское сотрудничество имеет богатую повестку, а «Росатом» является основным партнером страны в этой области. В ходе встречи Лихачев и Пашинян обсудили перспективы строительства второго энергоблока Армянской АЭС, а также возможность сооружения новой АЭС на территории республики.

Создание второй АЭС в Армении начали рассматривать более года назад, когда Пашинян высказал это предложение президенту России Владимиру Путину в ходе своего визита в Москву.

Единственную пока АЭС в республике построили в 1976 году. Работающий в настоящее время энергоблок «Росатом» модернизировал год назад, продление сроков эксплуатации рассчитано до 2026 года.