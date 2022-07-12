Музыканта Антоху МС обязали выплатить 2,5 миллиона рублей бывшему продюсеру

Российский музыкант Антоха МС проиграл суд о правах на свои песни. Об этом она сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Артист рассказал, что его обязали выплатить 2,5 миллиона рублей бывшему продюсеру Эдуарду Шумейко. Ранее он уже взял кредит и заплатил Шумейко 3 миллиона рублей за расторжение контракта.

Антоха MC отметил, что ему удалось вернуть свой псевдоним и социальные сети. При этом у него нет права на исполнение собственных песен.

«Я же двигаюсь дальше в апелляцию этого решения суда с верой в лучший результат и справедливость. Но, конечно, есть и хорошие новости. Да, я получил свидетельство на свое имя Антоха МС, и никто теперь его у меня не отберет. Удалось много поработать, и я смог закрыть тот самый кредит сейчас в июле (сумма кредита была больше 3 миллионов, так как без страховки не давали). Готовлю как раз сейчас для вас новый альбом, который выйдет в сентябре, и еще пару сюрпризов», — написал исполнитель.

Осенью 2021 года стало известно, что Антоха MC потерял права на свои песни и сценическое имя в результате расторжения контракта с продюсером Эдуардом Шумейко. По словам артиста, Шумейко перестал исполнять свои обязанности: не организовывал концерты и забирал себе основную часть дохода.