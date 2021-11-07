Антоха МС потерял права на свои песни и сценический псевдоним

Рэпер Антоха МС расторг контракт с продюсером Шумейко и потерял права на свои песни

Популярный российский хип-хоп-исполнитель Антон Кузнецов, более известный под псевдонимом Антоха МС, потерял права на свои песни и сценическое имя в результате расторжения контракта с продюсером Эдуардом Шумейко. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По словам артиста, Шумейко перестал исполнять свои обязанности: не организовывал концерты и забирал себе основную часть дохода.

«В 2018 году я подписал документы и в один миг поставил под вопрос свои права на результаты всего моего труда. Сейчас пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтоб оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни. (...) Старые песни мне никто не вернет, не договорились. Смотрю позитивно в будущее — договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно», — объяснил рэпер.

Исполнитель посоветовал своим поклонникам и коллегам тщательно изучать любые договоры перед тем, как их подписывать, чтобы «не стать заложником документов и людей, которые умело этим пользуются».

Известно, что Антоха МС потерял права на как минимум 50 треков. Эдуард Шумейко пока никак не прокомментировал ситуацию.

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