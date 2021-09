Manizha споет на церемонии вручения Премии Нансена

Певица, представлявшая Россию на «Евровидении-2021», посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев Manizha (Манижа Сангин) споет на церемонии вручения Премии Нансена за заслуги в области защиты прав беженцев 4 октября, передает ТАСС.

По словам певицы, она будет исполнять песню I Am Who I Am. «Во втором куплете есть очень важные слова о том, что этот мир всегда будет для меня домом, несмотря на то, куда я попаду, что никакие границы и сложности этого не изменят», — отметила исполнительница.

В московском офисе Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявили агентству, что российский артист впервые приглашен на церемонию исполнить песню и поздравить лауреата. Там также уточнили, что мероприятие пройдет частично во Дворце Наций, частично — на YouTube. Manizha исполнит свой номер из Дома ООН в Москве.

Manizha представляла Россию в финале конкурса «Евровидение», который прошел в Роттердаме, Нидерланды, 22 мая. Она исполнила песню Russian Woman («Русская женщина») и заняла девятое место.