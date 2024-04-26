Политолог Марков: танки Abrams отвели, так как они хорошо горят и плохо воюют

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели с линии боевого соприкосновения производимые США танки Abrams, так как те хорошо горят и плохо воюют. Этими двумя свойствами танков в своем Telegram-канале объяснил причину их отвода российский политолог Сергей Марков.

Марков предположил, что отвод техники связан с требованием США. По мнению аналитика, этот факт может указывать на наличие коррупционной составляющей в действиях американских властей.

«Вашингтон потребовал от Киева увести их (танки) с фронта, — чтобы картинка, как горят "Абрамсы", не показывалась по ТВ и не портила бюджет спонсоров избирательной кампании [действующего президента США Джо] Байдена», — написал в блоге Марков.

Политолог добавил, что уничтожение Abrams наносит огромный ущерб военно-промышленному комплексу США.

Ранее депутат Рады Максим Бужанский подтвердил отвод этой модели танков. По его словам, «неподходящими для классического использования» стали более 30 танков Abrams. Депутат добавил, что данная техника, как и танки Leopard, была «призвана хоть как-то повысить бронепаритет» Украины.