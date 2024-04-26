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11:38, 26 апреля 2024Россия

В России затравленный одноклассниками мальчик выпал из окна третьего этажа школы

В Нижегородской области мальчик выпал из окна школы, его травили одноклассники

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Нижегородской области мальчик выпал из окна третьего этажа школы. Это произошло из-за затравивших его одноклассников, сообщает YouTube-канал «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

По данным канала, другие дети зажали мальчика на огороженной решеткой площадке. Одна из учениц пояснила, что ребенок хотел выдавить ее ногами, навалившись на окно, стекло которого не выдержало. Школьник упал на бетонные ступени, его увезли в реанимацию.

После случившегося на решетку, за которой закрыли ученика, повесили замок. На попытки журналистов пообщаться с руководством школы охранник сообщил, что директор на больничном. «Я никого звать не буду», — сказал мужчина.

Ранее в Воронеже старшеклассники избили подростка из-за «слишком густых» бровей. Перед этим его заставили подняться на один из верхних этажей многоквартирного дома и угрожали сбросить с общего балкона.

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      Алан Босиков
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