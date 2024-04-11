В России школьника избили из-за «слишком густых» бровей

В Воронеже подростка избили из-за внешности и прически

В Воронеже восьмиклассника избили из-за внешности. О новых подробностях происшествия рассказал источник редакции «Вести Воронеж», слова которого телеканал приводит в Telegram.

На школьника напали после занятий. Этому предшествовал конфликт в стенах учебного заведения.

По словам собеседника канала, группе подростков не понравились прическа и «слишком густые» брови мальчика. Его насильно привели на 17-й этаж жилого дома и угрожали скинуть с общего балкона, добавил источник, отметив, что избиение снимали на видео.

Появившейся в СМИ информацией заинтересовались в Следственном комитете России. По факту происшествия организована процессуальная проверка.

Ранее пассажир петербургского метро напал на девушку из-за внешности. Мужчине показалась внешность россиянки и ее подруги вызывающей: волосы одной из девушек были коротко острижены и выкрашены в красный цвет.